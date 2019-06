Polizeibeamtin angegriffen

Gronau -

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in einer Wohnung gemeldet. Die Polizeibeamten trafen in der Wohnung Vater und Sohn an, die sich eine körperliche Auseinandersetzung lieferten. Die Beamten trennten die Streithähne. Kurz darauf versuchte der alkoholisierte Sohn (31 Jahre alt) eine Polizeibeamtin mit einem Kopfstoß zu verletzen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamtin blieb unverletzt. Das teite die Polizei am Samstag mit.