Gronau -

Auf dem Freibadgelände ist am Freitag zwischen 16.20 und 17.10 Uhr ein Spind aufgebrochen worden. Entwendet wurden ein goldfarbenes Samsung Mobiltelefon und Bargeld. Am Sonntag wurde zwischen 13 und 19 Uhr ein weiterer Spind aufgebrochen. Zwei 13-jährigen Mädchen wurde das Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, 02562 9260.