zugeschlagen und randaliert. Dabei verletzter sich, so dass eine ärztliche Behandlung notwendig war. Der Jugendliche beleidigte sowohl die Rettungssanitäter als auch die Polizeibeamten dauerhaft. Zudem spuckte er um sich und versuchte, auf der Fahrt zum Krankenhaus einen Polizeibeamten zu treten und zu beißen. Nach der ärztlichen Versorgung wurde das Jugendamt hinzugezogen und der 15-Jährige in einer Klinik untergebracht. Das teilte die Polizei am Montag mit.