Er habe mit Vertretern des ausführenden Ingenieur-Büros gesprochen und die Stadtverwaltung am Donnerstag schriftlich auf das Problem aufmerksam gemacht, sagte Greitenevert am Freitag in einem Gespräch mit den WN. Die Stadt habe noch nicht reagiert, der Ingenieur habe ihm zu verstehen gegeben, dass er an einer Diskussion nicht interessiert sei.