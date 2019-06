In dem Zimmer in Gronau bewahrt Alois Diekmann Bücher, Bilder und andere Gegenstände auf, die sich mit Anne Frank beschäftigen. Sein Interesse an der berühmten Tagebuchschreiberin erwachte, als 1993 die Hauptschule West, an der er Lehrer (und später Rektor) war, in Anne-Frank-Schule umbenannt wurde. „Vorher hatte ich keine Ahnung von ihr“, sagt er.