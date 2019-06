Jugendhilfeplanerin Brigitte Amshoff stellte den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses in der jüngsten Sitzung am Donnerstag die Arbeit der Steuerungsgruppe vor. Für die Spielleitplanung stehen in diesem Haushaltsjahr 60 000 Euro zur Verfügung. Als größter Einzelposten ist die Erneuerung der Spielfläche Specht­holtstraße mit einer Summe von 16 000 Euro in die Prioritätenliste aufgenommen worden.