Panda Pai ist ein roter Panda und nun zieht ein Großer Panda in den Wildpark ein, der von weit her kommt und sofort die Aufmerksamkeit aller Tiere genießt – auch die von Pais bester Freundin Wanda Waschbär. Es wird sogar ein eigenes Willkommensfest für ihn veranstaltet. Wer gerne wissen möchte, wie der rote Panda damit umgeht, kommt in die Bücherei Epe und lauscht dieser Geschichte und weiterer Abenteuer des Panda Pai.

Im Anschluss findet für alle E-Book-Interessierte die monatliche Informationsveranstaltung rund um die virtuelle Bücherei (Muensterload) statt.