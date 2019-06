Ulrich Ludewig wirbt für Ausstellung in Gronau

Gronau/Stadtlohn -

Von Sigrid Winkler-Borck

Eine Ausstellung mit zeitgenössischen Skulpturen und Objekten im öffentlichen Raum möchte der Künstler Ulrich Ludewig in Gronau anregen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen mit der Skulpturenausstellung „Kunststation Stadtlohn 2019“. In Stadtlohn ist der Gronauer, der in den Bereichen Skulptur/Plastik, Grafik/Zeichnung und Fotografie tätig ist, mit seiner Arbeit „Momentum“ vertreten.