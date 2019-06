Gronau -

Der Rathaus-Service in Gronau schließt aufgrund von Wartungsarbeiten an den Klima- und Lüftungsgeräten am morgigen Freitag bereits um 12.30 Uhr. Um den gewohnten Service aufrecht zu erhalten, wird der Rathausservice im Amtshaus Epe, Agathastraße 39, bis 18 Uhr geöffnet sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit.