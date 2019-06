Gronau -

Aufgrund der Berichte über die städtische Beschäftigungsgesellschaft „Chance“ haben sich mehrere (ehemalige) Mitarbeiter bei den WN gemeldet, die die Vorwürfe, die unter anderem Aufsichtsratsmitglied Heiko Nordholt in einem Brief an die Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung geäußert hatte, bestätigen.