Hubertus Epe: Schützenvolk bejubelt neuen Thron

Vor dem Königsball stellte sich der neue Thron des Schützenvereins Hubertus Epe um König Ewald Tillmann und Königin Margret van der Wals gemeinsam mit Mitgliedern des Vorstands und des Offizierskorps am Dienstagabend auf dem Festplatz am Schlamannweg der WN-Fotografin. Danach wurde bis in die tiefe Nacht gefeiert. Auch die Polonaise stand am Dienstagabend auf dem Programm, bei der das Schützenvolk den neuen Majestäten zujubelte.