Streetfood trifft auf Musik der 80er-Jahre

Unter dem Motto „Wir rollen den roten Teppich für Sie aus“ soll die Modenschau in diesem Jahr, wie Elke Rinke vom Stadtmarketing erläutert, mitten auf der Neustraße vorgestellt werden. Monika Grüber wird mit ihrem Team an der Umsetzung noch etwas zu knobeln haben. Doch bevor die Tuweps aktiv werden können, sind die Kaufleute gefragt. „Wir benötigen jetzt die Zusagen, welche Geschäfte mitmachen“, betont Rinke.

Eine Neuauflage des Kinderflohmarkts soll es am Stadtfestival-Samstag geben. Von 10 bis 14 Uhr können sich kleine Händler im Inselpark melden, wo sie einen Platz zugewiesen bekommen, auf dem sie ihre Verkaufsdecke ausbreiten können. „Die Eltern sind an diesem Tag nur als Begleiter gefragt“, legt die Organisatorin großen Wert auf den Charakter des Programmpunktes. Professionelle Händler sind dort ausgeschlossen. Für die wird es Standflächen auf dem Kurt-Schumacher-Platz geben, wohin am Samstag auch der Wochenmarkt umziehen soll. Dort sollen die 80er-Jahre – zumindest musikalisch – Einzug halten.

Das Jahrzehnt der Neuen Deutschen Welle, Neon-Shirts und Dauerwellen wird sich ohnehin wie ein roter Faden durch das Programm ziehen, das am Freitagabend mit einer After-Work-Party starten wird. „Es gibt an diesem Abend aber nicht nur Musik – es wird auch Spiele aus dem Jahrzehnt geben“, verweist Reinhard van Loh darauf, dass die 80er einiges zu bieten hatten, was den Besuchern Freude bereiten könnte. „Am Samstagabend werden die Roxxbusters auf der Bühne stehen“, weist Sabine Thünenkötter auf eine besondere Coverband hin, die an diesem Abend den Auftakt gestalten wird. „Ab 22 Uhr wird ein DJ in der Turbine Musik aus den 80ern auflegen.“ Stichwort Museum: Das lädt am Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein.

Wieder im Programm werden neben der Automeile mit aktuellen Modellen auch das offene Treffen von Klassikern im Inselpark, der Streetfood-Circus sowie der verkaufsoffene Sonntag sein.