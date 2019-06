Bus statt Zug am Samstag

Gronau -

Aufgrund von Bauarbeiten fallen am Samstag (15. Juni) von 1 bis 21 Uhr die Züge zwischen Gronau und Enschede aus. Als Ersatz verkehren Busse. In Gronau fährt der nächtliche Ersatzbus bereits um 1.10 Uhr ab. Von 6.15 bis 20.45 Uhr erfolgen Busfahrten im 30-Minuten-Takt. Von Enschede ist die Nacht-Busverbindung um 1.45 Uhr. Ab 6.02 Uhr fährt der Bus im 30-Minuten-Takt bis 20.32 Uhr. Danach wird der planmäßige Zugverkehr aufgenommen. Die Busse fahren auch die Stationen Glanerbrug und De Eschmarke an.