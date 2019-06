Schild in Fahrbahn hinein umgebogen

Epe -

Das hätte schnell gefährliche Folgen haben können: In die Fahrbahn ragte in Epe ein Ortseingangsschild hinein, dessen Mast Unbekannte mutwillig umgebogen hatten. Ein Autofahrer bemerkte das gerade noch rechtzeitig, als er am Samstag gegen 20.20