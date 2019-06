Zum Inhalt: Die Einweihung des funkelnagelneuen Bürgerhauses – zum Amtsjubiläum des Bürgermeisters – muss mittendrin abgebrochen werden: Der Bürgermeister hat einen Schwächeanfall erlitten! Um Fördergelder für den Neubau zu bekommen, hat er die Einwohnerzahlen fingiert, in Wirklichkeit fehlen ganze sechs Dorfbewohner – und das hat ein gewisser missgünstiger Kollege der geldgebenden Kommunalverwaltung gepetzt. Die Rettung kann jetzt nur heißen: Kinder kriegen, aber schnell!

Einfallsreich und bauernschlau beschließt der harte Kern des Gemeinderates, ein „Animationsfest” zu veranstalten, mit Freibier, Erotikfilm, Striptease-Tänzerin und heimlich ins Bier gemischtem Viagra. Nicht alle sind von dieser Strategie begeistert, doch alle versuchen, für sich das Beste draus zu machen. Dass das nicht gut gehen kann, ist vorauszusehen. Denn kaum kommt die erste Dame aus der Stadt, beginnt auch schon der Reigen der Missverständnisse und Verwechslungen . . .

Die Regie hat Karina-Lisa Pauritsch, in deren Händen auch die musikalische Leitung liegt. Aufführungen sind am 15., 21., 22. und 29. Juni, am 6., 7. Juli sowie am 3., 10., 16., 17., 23. und 24. August. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr außer am 7. Juli (15 Uhr).