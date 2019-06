Erstmalig werden zwei Produktionen vorgeführt: Während der Theater-Literaturkurs ein Schauspiel zeigt, das inhaltlich und methodisch durch die Kursmitglieder selbst gestaltet wurde, gibt es auch einen Literaturkurs mit dem Schwerpunkt Medien. Dieser hat einen Werbefilm für das WvSG in 4K erstellt und möchte dem Publikum das Ergebnis auf großer Leinwand erstmalig präsentieren.

Einlass in die Aula an der Laubstiege 21 ist am Dienstag und Mittwoch um 18.30 Uhr, die Aufführungen beginnen um 19 Uhr.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf vier Euro für Erwachsene und drei Euro für Schülerinnen und Schüler, an der Abendkasse sind sie jeweils einen Euro teurer.