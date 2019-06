Das Quintett besteht aus Musikern, die dies- und jenseits der deutsch-niederländischen Grenze wohnen und arbeiten. Gefunden haben sie sich in ihrer Liebe zur Kammermusik. Dieses Konzert ist der zweite öffentliche Auftritt dieses Ensembles.

Mozarts Klavierquartett in G-Moll (KV 478) ist die erste Komposition für diese Besetzung, in der alle Instrumente gleichwertig eingesetzt werden. Bis dahin stand entweder das Klavier solistisch im Zentrum und die Streicher begleiteten, oder das Klavier übernahm zusammen mit dem Violoncello die Rolle des Basso Continuo.

Immer wieder geschieht es, dass im Nachlass eines Komponisten Skizzen oder sogar (unvollendete) Werke entdeckt werden, die so außergewöhnlich sind, dass sie bereits nach kurzer Zeit einen festen Platz im Konzertrepertoire einnehmen. Bei Schubert trifft dies mindestens auf zwei Werke zu: auf seine zweisätzige Unvollendete Sinfonie in H-Moll sowie auf seinen Quartettsatz in C-Moll, der am Sonntag zu Gehör gebracht wird.

Während Clara Wieck Anfang der 1840er-Jahre als Pianistin europaweit für Furore sorgte, setzte sich ihr Mann Robert Schumann zu Hause intensiv mit den Werken Bachs, Mozarts und Beethovens auseinander, um zukünftig nicht nur als Komponist für Klaviersolokompositionen oder Klavier und Gesang ernst genommen zu werden, sondern auch für größer angelegte Werke. Dies gelang ihm im Jahr 1842 mit drei Streichquartetten, einem Klavierquartett und einem Klavierquintett. Vor allem das Quintett fand Anerkennung und gehört mittlerweile zu den meist gespielten Kammermusikwerken. Schumann widmete es seiner Frau, die sich jedoch schwanger mit ihrem zweiten Kind „nicht wohl“ fühlte, sodass für die Premiere ihr Kollege und Freund Felix Mendelssohn-Bartholdy den Klavierpart vom Blatt spielte.

Die Konzertreihe Klangpralinen ist in Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinde mit dem Kulturbüro entstanden und wird künstlerisch von Kantor Dr. Tamás Szőcs betreut. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sieben Euro. In der Pause ist Orgelwein zugunsten des Orgelprojektes der Evangelischen Stadtkirche erhältlich.