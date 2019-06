In Zeiten, in denen das Fleisch in der Kühltheke des Supermarktes zu wachsen scheint, fehlt vielen Kindern oft der Bezug zur Landwirtschaft und somit zur Erzeugung von Grundnahrungsmitteln. In fünf Projekteinheiten gingen die Grundschüler mit Annette Homölle, Fachfrau für Ernährungs- und Verbraucherbildung, und „Burgi“ auf Erkundungstour. Sie lernten auf spielerische Weise und mit allen Sinnen Gemüse- und Getreidearten sowie deren Anbau und Verarbeitung kennen. Aber auch die Erntezeiten für Getreide und Kartoffeln sowie die Herkunft tierischer Produkte wurden unter die Lupe genommen. Im Supermarkt entdeckten die Kinder, aus welchen Ländern Obst und Gemüse zurzeit kommen.

Bei dem Projekt „Woher kommt unser Essen? – mit Burgi auf Erkundungstour“ handelt es sich um eine pädagogisch erprobte Projektreihe zur Ernährungsbildung, die von den „Fachfrauen für Ernährungs- und Verbraucherbildung“ des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes (wllv) durchgeführt wird.

Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung Westfälische Landschaft Münster. Weitere Informationen zu den „Fachfrauen für Ernährungs- und Verbraucherbildung“, die übrigens ausgezeichnet sind als offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, sind im Internet zu finden.