Ihr Schreibtisch stand zwar in der WN-Geschäftsstelle in Gronau – ihre ersten Arbeitstage beim Verlag Aschendorff verbrachte Susanne Meier-Baring jedoch in Borghorst. „Da wurde ich vertriebsmäßig eingearbeitet“, sagt die gelernte Speditionskauffrau, die am morgigen Sonntag ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum bei Aschendorff begeht.

Nach der Einarbeitung war die Eperanerin an der Pumpenstraße in Gronau Ansprechpartnerin für Zeitungsabonnenten: Ob Urlaubsunterbrechungen oder Adressänderungen – Susanne Meier-Baring kümmerte sich darum. Außerdem nahm sie Reklamationen an, wenn die Zeitung ausnahmsweise mal nicht zugestellt worden war. Sie sorgte dafür, dass den Abonnenten ihr WN-Exemplar nachgeliefert wurde.

In den Anfangsjahren ihrer Tätigkeit mussten die für den Druck vorgesehenen redaktionellen Fotos noch in Münster bearbeitet werden. Die Bilder (und andere Unterlagen) wurden damals noch per Bahn nach Münster transportiert. „Wenn mein dafür zuständiger Kollege Urlaub hatte, hab ich die Umschläge zum Bahnhof gebracht“, erinnert sich Susanne Meier-Baring an analoge Zeiten. Zeitweise half sie auch als Assistentin in der Redaktion aus.

Der persönliche Kontakt zu den Lesern und zu den Zeitungsboten der WN-Ausgabe Gronau war ihr immer wichtig und wertvoll: „So haben mir die Dankeschön-Nachmittage für die Zustel­ler­innen und Zusteller immer sehr viel Spaß gemacht.“

An eine andere Aktivität hat sie weniger gute Erinnerungen: Als Medienpartner des Jazzfests Gronau stellten die Mitarbeiter des Vertriebs in den ersten Festivaljahren die Zugangsbuttons für die Kneipennacht her – in Handarbeit mit einer Prägemaschine. „Das müssen Tausende gewesen sein . . .“

Nach den Babypausen – sie und ihr Mann haben drei Kinder – fing sie vor elf Jahren nicht wieder in Gronau an. Ihre Tätigkeiten waren im Kundenservicecenter des Verlags in Münster zentriert worden. Dort ist Susanne Meier-Baring vorwiegend für die Kleinanzeigen-Annahme zuständig. Über fünf Jahre war sie außerdem regelmäßig samstags in Gronau für Nachlieferungen zuständig.

In ihrer Freizeit spielt sie Saxofon im Ev. Posaunenchor der Erlöserkirche Gronau. Da ist sie sogar noch länger aktiv als bei Aschendorff: seit mehr als 40 Jahren.