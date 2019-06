Einstimmiges Votum auf der Mitgliederversammlung der CDU in Gronau und Epe : Katharina Detert und Christiane Klekamp heißen die Kandidatinnen der Union für den Kreisvorstand, der Ende Juni in Bocholt gewählt werden soll. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Markus Schulte zeigte sich mehr als erfreut: „Ich finde es klasse, dass wir zwei Kandidatinnen haben, die mit ihren Schwerpunktthemen Digitalisierung (Katharina Detert) sowie Gesundheitswesen und Pflege (Christiane Klekamp) für aktuelle Megathemen stehen. Der Kreisvorstand wird von ihrer Mitarbeit auf jeden Fall profitieren können.“ Ob es so weit aber kommen wird, darüber entscheiden letztendlich die knapp 200 Delegierten am 29. Juni im Bocholter Erzengel.