Der Wermutstropfen: Die Stadt hat allerdings noch eine (einmalige) Erstattung in Höhe von 6,2 Millionen Euro zu leisten, so dass 51 Millionen Euro verbleiben. Aber: Eising geht davon aus, dass bis zum Jahresende insgesamt 54 Millionen Euro an Gewerbesteuer in der Stadtkasse zusammenkommen.

Zusätzlich zu den 6,2 Millionen Euro, die die Stadt als Steuererstattung für die Jahre 2007 und 2008 zu leisten hat, müssen nach Eisings Worten auch rund 3,5 Millionen Euro für die Verzinsung aufgebracht werden.

Bei diesen Zinsen handelt es sich um die Verzinsung nach der Abgabenordnung: Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag (. . .), ist dieser zu verzinsen (§ 233 a Abs. 1 Satz 1 AO). Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach Paragraf 238 AO und beträgt einhalb Prozent pro Monat. Sie sind von dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu zahlen; angefangene Monate bleiben außer Ansatz (. . .)

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, so Eising weiter vor dem Ausschuss, gelte es die steuerlichen Entwicklungen in diesem Jahr weiter zu beobachten. Gleichwohl: „Eine Gefährdung der geplanten Großprojekte wird von der Verwaltung nicht gesehen“, so Eising vor dem Hauptausschuss.