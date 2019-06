Gronau -

Von Frank Zimmermann

In dieser Woche hätte Anne Frank ihren 90. Geburtstag feiern können. Doch leider starb die berühmte Tagebuchschreiberin schon im jugendlichen Alter von 15 Jahren an den Folgen von Hunger und Entkräftung im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Nachdem das jüdische Mädchen aus Frankfurt am Main mit seiner Familie rund zwei Jahre lang in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckt lebte, geriet es in die Vernichtungsmaschinerie der Nazis.