Am 5. Juli (Freitag) gibt das Orkest van het Oosten unter der Leitung von Enrico Delamboye ein Open-Air-Konzert auf dem Oude Markt in Enschede. Die Zuhörer können im stimmungsvollen Ambiente des Platzes ein Programm voller klassischer Evergreens genießen. Das Programm umfasst bekannte Musik von unter anderem Rossini, Grieg, Brahms und Bernstein. Zum krönenden Abschluss wird das Orchester an diesem Mittsommerabend „Land of Hope and Glory“ spielen. Mit diesem frei zugänglichen und wunderbar fröhlichen Konzert wird ein musikalischer Sommer in Enschede eingeläutet.

Das Programm besteht aus Werken wie der Ouvertüre aus Rossinis „Der Barbier von Sevilla“, „Morgenstimmung“ von Grieg, der „Candide-Ouvertüre“ von Bernstein und „Nocturne“ aus Felix Mendelssohns Sommernachtstraum. Der Dirigent Enrico Delamboye holt mit seinem entwaffnenden Auftritt das Beste aus dem Orchester heraus. Die Präsentation liegt in den Händen von Nicolas Mansfield, dem Direktor der Niederländischen Reisopera. Das endgültige Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Programm wird von 20.30 Uhr bis etwa 22 Uhr dauern.

„Dieses leicht zu erreichende, klassische Konzert ist eine schöne Ergänzung des Programms in der Stadt und ein stimmungsvoller musikalischer Start in den Sommer“, sagt Marieke ter Brugge, Direktorin von Enschede Promotie. „Das Orchester des Ostens ist ein Symphonieorchester von und für alle in dieser Provinz. Zuschauer, die uns nicht im Konzertsaal besuchen, aber dennoch klassische Musik mögen, können unser Symphonieorchester mit einem solchen öffentlichen Konzert auch im Freien genießen“, so Kees Meijer, Direktor des Orchesters des Ostens.

Es gibt rund 600 kostenlose Sitzplätze. Diese können allerdings nicht reserviert werden.

Das Orkest van het Oosten ist ein gern gesehener Gast auf verschiedenen Bühnen der Niederlande. Das Orchester ist das Herzstück der Gesellschaft in Overijssel und bietet klassische Musik für jedermann, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Konzertsaals. Im Sommer 2019 wird das Orchester des Ostens mit dem Gelders Orchester fusionieren und gemeinsam weiterbestehen.