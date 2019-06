Der Gronauer Bundestagsabgeordnete Karlheinz Busen ( FDP ) wird in dieser Woche mit dem Fahrrad vom Münsterland bis nach Berlin fahren. Unterwegs will er Werbung fürs klimafreundliche Radfahren machen und zugleich Gutes tun: Busen spendet 20 Kinderfahrräder an karitative Einrichtungen, die diese an bedürftige Kinder weitergeben sollen.

Start der Tour ist in Bad Oeynhausen. Von dort geht es weiter nach Hannover, Braunschweig, Königslutter, Magdeburg und Brandenburg an der Havel nach Potsdam. Dort ist am 22. Juni ein Treffen mit MdB Linda Teuteberg, Generalsekretärin der FDP, geplant, ehe die letzte Etappe am selben Tag nach Berlin führt, wo die Tour am Brandburger Tor enden soll.