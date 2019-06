Geschichten aus dem Leben

Epe -

Bernhard Vischedyk hat sich ein gutes Plätzchen ausgesucht. Mit seinem fahrbaren Verkaufstisch steht er vor dem Ladenlokal, in dem zuletzt eine „Ihr-Platz“-Filiale war. „Wenn es mal regnet, kann ich mich hier so ein bisschen unterstellen“, sagt er mit Blick auf das Vordach. Bereits zum zehnten Mal ist er in diesem Frühjahr auf dem Eper Wochenmarkt präsent. Bernhard Vischedyk verkauft hier Bücher.