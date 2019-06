Für die Besucher war unter schattenspendenden Bäumen nicht nur Raum und Zeit für Begegnung. Auch zahlreiche Spezialitäten der türkischen Küche wurden an verschiedenen Ständen angeboten und fanden bei den Mitglieder der Gemeinde, aber auch bei deutschen Gästen reißenden Absatz. Über den guten Besuch freute sich am Sonntag Vorsitzender Abdulselam Gürbüz , der auch den stellvertretenden Gronauer Bürgermeister Werner Bajorath begrüßen konnte.

Im Rahmen der Kermes bestand bei mehreren Führungen Gelegenheit, das Innere der Fatih-Moschee zu besichtigen. Zudem präsentierte sich am Samstag die Polizei am Ort des Geschehens, um so Kontakte in beide Richtungen zu vertiefen. Ausfallen mussten – kranheitsbedingt – leider die geplanten Folkloredarbietungen, die im vergangenen Jahr ein besonderer Höhepunkt der „Kermes“ waren.

Die türkis-islamische Gemeinde plant am Standort weiterhin eine Erweiterung ihrer Räume, wie Gürbüz am Rande einmal mehr betonte. Das Baugenehmigungsverfahren für einen Anbau läuft, ist aber noch nicht abgeschlossen. In der Zwischenzeit hat die Gemeinde Container für die Jugendarbeit aufgestellt.