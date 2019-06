Fünf Jahre nach dem Ölunfall im Eper Amtsvenn sind die „Wunden“ in der Landschaft verheilt: Die Wiesen sind grün, Bäume sprießen gen Himmel. Nur ein Schild, Zäune und ein paar technischen Anlagen erinnern an den unterirdischen Austritt von Öl aus der Zuleitung einer Kaverne. Also: Alles gut im Venn? Mitnichten.