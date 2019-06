Epe -

Von Klaus Wiedau

Ralf Elbers nahm kein Blatt vor den Mund: „Einer schiebt es auf den anderen. Und wenn wir bohrende Fragen stellen, dann heißt es: Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt!“ Was den Venn-Anlieger am Montagabend auf die Palme trieb, war die – nicht neue – Debatte um sogenannte Bergschäden, die – so die feste Meinung der Bewohner des Kavernenfeldes – durch die Salzgewinnung und die Untertagespeicherung entstehen.