Blitzeinschlag ohne große Folgen

Der Knall war laut, der Schaden nur gering: Nach einem Blitzeinschlag am Mittwochmittag rückten die Löschzüge aus Gronau und Epe zu einem Gewerbebetrieb am Heerweg aus – und mussten nicht tätig werden. Der Blitz hatte offenbar den Dachgiebel nur touchiert und dafür gesorgt, dass ein paar Pfannen heruntergerissen wurden. Allerdings entstand – das ergab eine Begehung vor Ort – kein Brand, so dass die Feuerwehrleute schnell wieder abrücken konnten.