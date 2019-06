Sieg im Doppelpack

Schattige Plätze waren insbesondere in den ersten beiden Stunden gefragt, in denen sich die Erst- bis Viertklässler bei 31 Grad spannende Spiele lieferten, um die jahrgangsbesten Teams unter sich zu ermitteln und für ihre Schule den Turniersieg mit dem damit verbundenen begehrten Wanderpokal einzuheimsen. Selbst von Sturmböen und einem ordentlichen Gewitter mit 15-minütiger Dusche ließen sich die Grundschüler die Freude am Fußball nicht vermiesen.

Grundschulcup Gronau 2019 1/67 „So sehen Sieger aus“, jubelten am Ende bei den Jungen die Teams der Overbergschule, die beim Grundschulcup die Nase ebenso vorn hatten wie die Mädchenteams der Eper Schule. Foto: Angelika Hoof

„So sehen Sieger aus“, jubelte am Ende bei den Jungen die Teams der Overbergschule, die sich mit überragenden sechs Punkten (1. Klasse: 2. Platz, 2. Klasse: 3. Platz, 3. Klasse: 4. Platz, 4. Klasse: 1. Platz) den Pokal sicherten. Rang zwei teilten sich die Kicker der Buterlandschule (1. Klasse: 4. Platz, 2. Klasse: 1. Platz, 3. Klasse: 3. Platz, 4. Klasse: 8. Platz), der Viktoriaschule (1. Klasse: 1. Platz, 2. Klasse: 7. Platz, 3. Klasse: 6. Platz, 4. Klasse: 3. Platz) und der Martin-Luther-Schule (1. Klasse: 3. Platz, 2. Klasse: 6. Platz, 3. Klasse: 1. Platz, 4. Klasse: 6. Platz), die je vier Punkte für sich verbuchten. Auf den Plätzen fünf bis acht landeten die Eilermarkschule (zwei Punkte), die Georgschule (zwei Punkte), die Lindenschule (zwei Punkte) und die Hermann-Löns-Schule (null Punkte).

Auch bei den Mädchen hatten die Schülerinnen der Overbergschule die Nase vorn und sicherten sich mit sechs Punkten (1. Klasse: 1. Platz, 2. Klasse: 5. Platz, 3. Klasse: 1. Platz, 4. Klasse: 4. Platz) den Pott. Den zweiten Platz belegte die Georgschule mit fünf Punkten (2. Klasse: 1. Platz, 4. Klasse: 2. Platz) und dritte wurden die Viktoriaschule (1. Klasse: 2. Platz, 2. Klasse: 2. Platz, 3. Klasse: 4. Platz, 4. Klasse: 6. Platz) sowie die Martin-Luther-Schule (1. Klasse: 3. Platz, 2. Klasse: 3. Platz, 3. Klasse: 2. Platz, 4. Klasse: 5. Platz) mit je vier Punkten. Auf den Plätzen fünf bis acht folgten die Eilermarkschule (drei Punkte) , die Buterlandschule (zwei Punkte) und die Lindenschule sowie die Hermann-Löns-Schule (jeweils null Punkte).