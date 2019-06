„Zeigen wir miteinander Gesicht“

„Du bist das Brot, das den Hunger stillt“ – unter diesen Leitgedanken, der auch Schwerpunktthema bei den diesjährigen Erstkommunion-Gottesdiensten war, machten sich die Gläubigen der Pfarrei St. Antonius von der St.-Josef-Kirche aus auf den Weg durch die Stadt. Umgeben von Messdienern, Geistlichen, Fahnenabordnungen der Vereine und Verbände sowie Musikern der Stadtkapelle bildete die unter einem Baldachin getragene Monstranz, in der eine geweihte Hostie den Leib Christi symbolisiert, dabei den Mittelpunkt. Die Botschaft: Christus ist in unserer Mitte.

Fronleichnamsprozession St. Antonius 1/52 Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Gläubige der Pfarrei St. Antonius zogen am Donnerstag im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Stadt. Endstation war der Krankenhauspark, wo ein Abschluss-Gottesdienst stattfand. Foto: Klaus Wiedau

Zum mittlerweile neunten Mal machte die Prozession in diesem Jahr wieder Station an der Ev. Stadtkirche, wo die katholischen Mitschwestern und -brüder von Pfarrer Willy Bartkowski empfangen wurden. Er erinnerte daran, dass Jesus die Jünger zur Einheit in seiner Nachfolge aufgerufen habe. Die Geschichte des Glaubens aber zeige etwas anderes, so Barkowski unter Hinweis auf die frühe Trennung von Ost- und Westkirche und die Reformation. So gesehen sei die Geschichte der Kirche „kein Grund, stolz darauf zu sein“. Sie sei immer und immer wieder „eine Geschichte der Verurteilung von Ketzern, der Überpointierung einzelner Standpunkte und des blanken Machtbegehrens“. Zarte Annäherungen der Konfessionen seien in diesem Prozess das eine, aber noch weit weg, von der Einheit, die Christus gewünscht und gefordert habe. Zu überdenken, „in wessen Namen wir handeln, denken und planen“, sei und bleibe daher bindender Auftrag, dem es sich zu stellen gelte.

Eine weitere Station wurde an der St.-Antonius-Kirche eingelegt. In einem modernen Text schilderte Elisabeth Katscherowski dabei die Botschaft von Fronleichnam . Die Monstranz mit dem Allerheiligsten sei, so hieß es darin, „Schaufenster des Glaubens“. Kommunionkinder legten im Zuge der kurzen Andacht Blumen in Form eine Kreuzes vor einem Altar mit der Monstranz nieder. Weiter ging die Prozession schließlich in den Park des St.-Antonius-Hospitals, wo – in diesem Jahr erstmals unter den Bäumen nahe des Antonius-Stiftes – der Abschluss-Gottesdienst gefeiert wurde.

Pfarrer Michael Vehlken griff dabei den Gedanken des Lukas-Evangeliums (Speisung der 5000 und die Zweifel der Jünger, alle satt zu bekommen), aber auch den Sinn von Fronleichnam – dem Tag, an dem katholischen Christen miteinander „Gesicht zeigen“ – auf.

Viele Gemeinden seien durch Fusionen inzwischen groß und teilweise unüberschaubar geworden. Dadurch sei offenbar vieles auch zum scheitern verurteilt. Die Verantwortlichen in den Gemeinden sähen sich angesichts der Größe oft gar nicht mehr in der Lage allen sprichwörtlich das Brot zu reichen. „Ja, wir zahlen den Preis dafür, dass wir zu groß geworden sind“, so Vehlken. Vieles werde – auch in St. Antonius – nicht mehr von Angesicht zu Angesicht diskutiert, sondern „hinterrücks feige Gift verspritzt“. Vehlken: „Was ist nur aus unserer Gemeinde geworden?“ Diese Frage verband der Seelsorger mit einem sehr persönlichen Appell in Anlehnung an das Lukas-Evangelium: „Ich will euch Brot sein, wenn ihr mich euch Brot sein lasst“, so Vehlken in Richtung Gemeinde.

Er rief am Ende der Predigt, die mit spontanem Applaus aus der Menge bedacht wurde, dazu auf: „Zeigen wir miteinander Gesicht, haben wir den Mut miteinander zu diskutieren, auch wenn wir nicht in allem einer Meinung sind.“ Auch das sei die Botschaft von Fronleichnam.

Die Kirchengemeinde St. Agatha Epe hatte bereits am Vorabend des Fronleichnamstages zu einem besonderen Gottesdienst und zu Aktionen in und rund um die Eper Pfarrkirche eingeladen.