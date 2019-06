Bei einem Feuer in einer Firmenhalle im Eper Gewerbegebiet „Hofkamp“ ist am Samstag Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Die Wehr wurde um kurz nach 11 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen drang dunkler Rauch aus der etwa zehn mal zehn Meter großen Halle, die zu einem fischverarbeitenden Betrieb gehört. Die Wehr ging unter Atemschutz gegen das Feuer vor, löschte den Brand, lüftete und kontrollierte die Halle. Nach ersten Informationen von Polizei und Feuerwehr vor Ort war ein Räucherofen in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.