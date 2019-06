Hintergrund für die Beratung war der Antrag eines Bauherren. Sein Plan: Ein bestehendes Einfamilienhaus am Haverkamp abzureißen und am Standort stattdessen ein Mehrfamilienhaus zu errichten.

Martin Dust (CDU) verwies auf den Charakter der Straße „Haverkamp“, an der es eine kleinteilige Gebäudestruktur gebe mit knapp einem Dutzend Häusern gebe. Vorstellen könne er sich allenfalls eine Veränderung in diesem System, wenn alle Anlieger der Straße für ihre Grundstücke eine solche Veränderungen wünschten. Im Übrigen wies Dust darauf hin, dass die Erschließung des Haverkamps schon heute sehr beengt sei.

„Wir lehnen das in dieser Form ab“, sagte Ulrich Brügger (SPD). Er sah es wie Martin Dust: „Wenn alle Anlieger sich mit dieser Zielsetzung zusammentun, könnte man zum Wohle aller neu entscheiden.“ So aber sei die geforderte Neureglung eine sogenannte „Briefmarkenänderung“, mit der zugunsten von Einzelinteressen bestehende Vorschriften geändert werden sollen. „Damit würden wir Begehrlichkeiten wecken“, so Brügger.