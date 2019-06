Während der Versammlung stellten Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Personal nicht nur den dienstlichen Werdegang der zu Ehrenden vor, sondern auch so manche Vorliebe der Betroffenen aus dem privaten Bereich. Interessante Erkenntnisse, die gerne für anschließende Gespräche in geselliger Runde aufgegriffen wurden, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Verabschiedet aus dem Dienst der Stadt Gronau wurden: Irmgard Dahlhues (Fachdienst Gebäudemanagement), Herbert Klümper (Zentrale Bau- und Umweltdienste), Angelika Lederer (Fachdienst Sicherheit und Ordnung) sowie Matthias Stehning (Feuer- und Rettungswache)

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten: Eva-Maria Kolodzie (Bücherei), Manfred Mikosch (Fachdienst Bauordnung), Werner Surmund (Musikschule), Doris de Wit- Baer (Fachdienst Finanzmanagement/Steuerwesen). Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierten: Marianne Frieler (Kita Haus Buterland), Rainer Hülskötter (Sachgebiet Soziale Dienste), Matthias Winter (Abwasserwerk).