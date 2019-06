„Verdächtiger Rauch“ hat am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr der Feuerwehr einen Einsatz beschert. Die Ursache war rasch gefunden: An der Spinnereistraße war beim Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Verursacher die Flammen indes schon selbst gelöscht. Die Feuerwehr mahnt in diesem Zusammenhang und angesichts von Hitze und anhaltender Trockenheit, mit offenem Feuer jedweder Art vorsichtig und umsichtig umzugehen, um Brände zu vermeiden.