Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Postweg sind am Dienstagmorgen zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vor Ort wollte der Fahrer eines Pkw (Ford) gegen 8.20 Uhr mit seinem Wagen ein Firmengelände verlassen und nach links (Richtung Heerweg) auf den Alten Postweg abbiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt eines anderen Pkw (Mercedes), der den Alten Postweg in östliche Richtung befuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrer leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Der Ford drehte sich um die eigene Achse und kam auf der anderen Straßenseite zum Stillstand. Beide Verletzten wurden in das St.-Antonius-Hospital eingeliefert. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei noch keine Angaben.