Die WN bieten am 8. Juli (Montag) in der Zeit von 19 bis 21 Uhr bis zu 100 Lesern der Zeitung die Gelegenheit, mit Bürgermeister Rainer Doetkotte über sein neues Amt, erreichte und (bisher) nicht erreichte Ziele, Planungen für die weitere Amtszeit und andere Fragen zu sprechen.

„100 Tage, 100 Leser, 100 Fragen“ – unter diesem Motto soll am 8. Juli in „Duesmanns Spinnerei“ der Austausch mit dem Ersten Bürger der Stadt stehen. Nach einem kurzen Eingangs-Statement von Doetkotte haben die Leser der „Westfälischen Nachrichten“ exklusiv die Möglichkeit, mit dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen – oder ihn auch sprichwörtlich ins Gebet zu nehmen. An Themen für den Dialog mangelt es sicher nicht.

Moderiert wird der Abend in lockerer Runde von Redakteuren der Westfälischen Nachrichten, die die Diskussion nach Themenbereichen strukturieren werden.

Die Teilnehmer können ihre Fragen direkt an den Bürgermeister richten. Wer das vor Publikum nicht möchte, kann sein Anliegen auch am Veranstaltungstag schriftlich auf einem Fragezettel formulieren und über die Moderatoren in die Debatte einbringen. Und wer im Vorfeld schon eine Frage loswerden möchte, kann sich gern vorab schon per Mail (redaktion.gro@wn.de) an die Redaktion (Stichwort: „Bürgermeister“) wenden.

„Ich freue mich auf diesen Abend und die Möglichkeit zum direkten Dialog mit Bürgern und Lesern der WN“, hat Bürgermeister Doetkotte deutlich gemacht, als er den Termin mit der WN-Redaktion vereinbart hat.

Für den Abend ist eine Anmeldung erforderlich. Dies sollte per Mail (redaktion.gro@wn.de, per Telefon (02562 932970) oder per Post (WN-Redaktion Gronau, Pumpenstraße 3, 48599 Gronau) erfolgen (bitte den Namen und die Zahl der Teilnehmer angeben).