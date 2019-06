Die Sanierung der rund 1,9 Kilometer langen Strecke erfolgt sowohl im Tief- als auch im Hocheinbau. Das bedeutet: die vorhandenen Asphaltschichten werden abgefräst und durch neue Schichten ersetzt. Zusätzlich werden die kombinierten Rad-/Gehwege entlang der gesamten Strecke komplett neu aufgebaut. Im gesamten Bauabschnitt sind zudem mehrere einmündende Wirtschaftswege und Anlieger angebunden.

Zunächst werden die Arbeiten im Kreuzungsbereich L 572/K 47 (Heerweg) bei einer halbseitigen Verkehrsführung mit einer Baustellenampel hergestellt. Die weitere Baustrecke vom Heerweg bis zur Landesgrenze wird in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der Verkehr wird mit einer Einbahnstraßenregelung durch die Baustrecke von Gronau in Richtung Nordhorn geführt. Die Gegenrichtung wird großräumig über Gildehaus/Bad Bentheim umgeleitet. Der direkte Anliegerverkehr wird, soweit wie möglich aufrechterhalten. Über die Zeiträume, wie etwa während der Herstellung der Asphaltschichten, in denen Grundstücke nicht mit Fahrzeugen erreichbar sind, werden die Anlieger durch die ausführende Firma informiert.

Fußgänger und Radfahrer werden über angrenzende Wirtschaftswege geführt. Die Arbeiten sollen bis Anfang September abgeschlossen sein, so der Landesbetrieb weiter in einer Mitteilung. Die Kosten betragen etwa 1,1 Millionen Euro und werden vom Land NRW getragen.