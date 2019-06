Den Termin sollten sich Fans deutscher Pop-Musik schon mal merken: Eine Neuauflage der SommerSchlagerparty findet am 28. Juli (Sonntag) 13 Uhr am Bethesda-Seniorenzentrum statt. Dem Vorbereitungsteam um Moderator und Einrichtungsleiter Reinhard van Loh ist es gelungen, Sängerinnen und Sänger aus der Region für die Veranstaltung zu gewinnen. So werden unter anderem Danielle, Nadine Prinz, Chananja, Sascha Valentino und The Evergreens auf der Showbühne zu sehen und hören sein. Ganz bewusst wurde die kostenlose Familien-Veranstaltung in die Sommerferien gelegt.

Abgerundet wird die Party durch eine große Tombola, Kaffee und Kuchen, Köstlichkeiten vom Grill, Reibekuchen, Cocktailbar, Luftballonschätzwettbewerb und Hüpfburg für die kleinen Gäste.

Für interessierte Besucher besteht außerdem die Möglichkeit, die fertiggestellten Räume der Tagespflege am Bethesda-Seniorenzentrum zu besichtigen. Parkmöglichkeiten sind an der Bürgerhalle ausreichend vorhanden. Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über die Bentheimer Straße,