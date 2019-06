Schon auf dem Weg zum Drilandsee kommt man mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS) in Kontakt. Fast jede Eiche, die an der Gildehauser Straße den Radweg säumt, ist befallen. Die Erdbeerverkäuferin, die hier am Rande eines Erdbeerfeldes auf einem Klappstuhl sitzt, lächelt wissend, als sie auf den EPS angesprochen wird.