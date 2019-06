309 000 Euro in Rückenlehnen von Pkw versteckt

Gildehaus -

In den Rückenlehnen eines Fahrzeuges haben Zollbeamte am Sonntagabend bei einer Kontrolle auf der Autobahn 30 bei Gildehaus 309 000 Euro Bargeld gefunden. Das teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mit.