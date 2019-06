Dieses Thema beschäftigt auch das Team des ökumenischen Kirchengartens „Oase“ an der Dinkelstraße. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Eine-Welt-Wochenende und anlässlich der Präsentation der Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“ ist am Freitag (28. Juni) ab 19 Uhr Karl Wirtz , Referent bei Misereor Aachen eingeladen. Er wird am „Oase-Feuer“ über das Thema „Wege in eine positive Zukunft unserer Welt – was kann ich dazu beitragen?“ sprechen.

Karl Wirtz ist Diplom-Agraringenieur und seit 40 Jahren in der Entwicklungsarbeit in Brasilien und Afrika tätig. Als Experte wird er die Diskussion am Freitag-abend bereichern und Themen wie Klimawandel, Konsumverhalten, Ernährungssicherung und Fluchtursachen ansprechen.

Das Team der „Oase“ hofft an diesem Abend auf einen guten Input für die Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“, die am Sonntag (30. Juni) auf dem Gelände der „Oase“ und ab Montag (1. Juli) in der St.-Antonius- Kirche an der Neustraße und im Pfarrhof in Epe zu sehen ist. Am 7. Juli werden bei der Amtseinführung der beiden neuen evangelischen Pastoren (Sabine Kuklinski und Willy Bartkowski) auch im Walter-Thiemann-Haus Karikaturen dieser Ausstellung zu sehen sein, teilen die Veranstalter mit.