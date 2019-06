Liegewiese am Drilandsee

Gronau -

Wer bei den aktuellen Temperaturen über einen Abstecher an den Drilandsee nachdenkt, muss sich keine Sorgen machen, dass ihm der Eichenprozessionsspinner einen Strich durchs Vergnügen macht. Eine Fachfirma hat im Auftrag der Stadt am Mittwochmorgen die Gespinste der Raupen von den Eichen auf der Liegewiese am Badesee entfernt.