Den Spuren der Heiligen Elisabeth konnten sie in der Elisabethkirche von Marburg und auf der Wartburg folgen. Sie erfuhren von Luthers Bibelübersetzung auf dieser Burg und von seinem Aufenthalt in Eisenach. Auf einer Führung lernten sie diese Stadt und ihre Besonderheiten – unter anderem am Luther- und am Bachhaus – kennen. In Eisenach wurde vor der Wende der Wartburg gebaut, heute befindet sich dort ein Opelwerk.

Auf dem Plan der Reisegruppe stand auch ein Bummel durch Gotha entlang der berühmten Wasserkunst. Ein Höhepunkt war die Altstadtführung durch Weimar. Von der Anna-Amalia-Bibliothek führte der Weg zum Park an der Ilm mit dem Goethe’ schen Gartenhaus, weiter zu den Wohnhäusern von Goethe und Schiller bis hin zum Theaterplatz, wo sich die Teilnehmer vor dem Denkmal der Dichterfürsten zum Gruppenfoto aufstellten.

Die Landeshauptstadt Erfurt wurde mit einer Fahrt in der historischen städtischen Straßenbahn erkundet. Zur großen Überraschung aller Teilnehmer hatten die Reiseleiter Heinz Krabbe und Manfred Hinrichsen am letzten Abend den Chor „Gospel-Friends“ für einen Auftritt im Hotel in Bad Langensalza engagiert.

Auf der Rückreise konnten die Fahrtteilnehmer im Kloster Volkenroda unter anderem den Christus-Pavillon besichtigen, der nach der Expo 2000 von Hannover in das thüringische Klosterareal versetzt worden ist. Weiter ging es nach Bad Frankenhausen zum Panoramamuseum mit dem Kolossalgemälde von Werner Tübke und zum nicht weit entfernten Kyffhäuserdenkmal. Den Abschluss der Fahrt bildete ein Kaffeetrinken im Klostergarten des LWL-Landesmuseums Kloster Dalheim. Um viele Eindrücke reicher kam die Heimatvereinsgruppe in Epe wieder an, aber auch in dem Bewusstsein, vier schöne Tage miteinander erlebt zu haben.