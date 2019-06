Ein Doppelerdschluss (fehlerhafte Verbindung des Stromkreises mit der Erde) auf einem Stromkabel hat in der Nacht zum Donnerstag für einen Stromausfall im Industriegebiet Gronau-Ost gesorgt. Die beiden Erdschlüsse in Muffen der Leitung erfolgten gegen 1.30 Uhr im Bereich der Röntgen-, Henschel- und Lise-Meitner-Straße, wie Herbert Daldrup (Centerleiter Technik Stadtwerke) den WN erläuterte.

Die meisten betroffenen Kunden seien zwischen 2.07 und 2.13 Uhr wieder mit Strom versorgt worden. Rund 15 Unternehmen, die im Bereich zwischen den beiden Fehlerstellen an das Leitungsnetz angebunden sind, mussten allerdings länger mit dem Stromausfall leben.

„Um kurz nach 14 Uhr waren auch sie wieder versorgt“, so Daldrup. Eine Verzögerung bei den Reparaturarbeiten habe sich am Donnerstagvormittag durch einen Feuerwehreinsatz ergeben: Die Wehr rückte um kurz nach 11 Uhr mit mehreren Fahrzeugen zu einem Unternehmen in den betroffenen Bereich aus, weil dort Gasgeruch festgestellt worden war. Für die Dauer des Einsatzes mussten auch die Stadtwerke-Mitarbeiter ihre Reparatur-Baustelle aus Sicherheitsgründen verlassen.