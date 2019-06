Standhaft ist das Organisationsteam des TV Gronau der „Dinkie-on-Wheels“-Night-Skating-Touren, das seit der Landesgartenschau im Jahr 2003 den Teilnehmern dieses Inline-Skating-Event sechs Mal im Jahr ermöglicht.

Auf der Strecke werden Erinnerungen wach, denn sie führt an einigen markanten Orten aus der Laga-Zeit vorbei, wie etwa an der Steinfabrik in Losser. Die Organisatoren hoffen auf gute Beteiligung, um viele bekannte Skater wiederzutreffen. Das Tempo der Tour ist nicht zu schnell, sodass sich jeder mit jedem noch gut unterhalten kann, heißt es in einer Mitteilung.

Der Startschuss für die 100. Tour wird aus besonderem Anlass offiziell von Vertretern der Stadt Gronau und Losser erfolgen, sowie vom Sponsor die Volksbank Gronau. Das Maskottchen „Dinkie“ ist ebenfalls persönlich auf Skates dabei sein.

Treffpunkt und Start der Tour 100 mit rund 20 Kilometern ist an der Laubstiege am Hallenbad um 19.30 Uhr. Die erste Etappe der Tour führt bis zur Skating-Bahn des Ijsclub Losser, wo eine Pause mit kostenloser Getränkeversorgung erfolgt.

Wer möchte, kann dort die Skating-Bahn testen und noch ein paar extra Runden drehen.

Der Rückweg endet am Vereinsheim des TV Gronau, wo schon auf der Terrasse der Grill und Getränke für einen kleinen Beitrag bereit stehen, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

