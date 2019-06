Gronau -

Von Klaus Wiedau

Richtig glücklich war in der Gronauer Politik niemand über das neue Konzept für das Drio, das die Innenstadt zukünftig aufwerten soll. Dennoch stimmte eine Mehrheit für die Weiterführung der Planungen (die WN berichteten) – und auch der Investor will erneut prüfen. Zwischen den Fraktionen gibt es deutliche Unterschiede in der Bewertung.