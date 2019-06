Für Hermann Brüggelambert ist es purer „Unsinn“: Seit längerem beobachte er, wie er in einer E-Mail an Stadt und WN-Redaktion schreibt, dass die Grünstreifen an Straßen und Wirtschaftswegen beseitigt werden. Zuletzt sei ihm das an der Eper Straße aufgefallen.

Brüggelambert: „Was dieser Unsinn soll, verstehe wer will. Alle reden von Streifen und Flächen, die den Insekten und Tieren erhalten bleiben sollen. Landwirte legen extra solche Flächen an“, aber auf der anderen Seite werde alles Grün am Straßenrand vernichtet. Das Grün kurz zu halten, sei ja noch zu verstehen, aber abfräsen und auf einen Haufen kippen – „das will mir nicht in den Kopf“, heißt es in der Mail weiter. „Noch mehr Bodenerosion, damit noch mehr Boden durch Trockenheit und abgetragen wird?“

Die Stadtverwaltung hat eine andere Sicht auf den Vorgang: André Homölle, Leiter des Fachdienstes Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, machte jüngst in einer Ausschuss-Sitzung auf Anfrage deutlich, dass das Abfräsen der Grünstreifen neben Straßen und Wirtschaftswegen der Verkehrssicherheit und dem Erhalt der Straßen diene. Das bestätigte jetzt auf WN-Anfrage Markus Schulte , Leiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste: „Straßen und Wege entwässern über die Seitenstreifen, diese erhöhen sich im Laufe der Jahre durch Sedimente die von der Straße hereingetragen werden“, so Schulte. Wenn eine Höhe erreicht sei, die eine Entwässerung der Straße nicht mehr gewährleiste, sei dieser Zustand im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu beheben. „Diese Arbeiten werden durch den jeweiligen Straßenbaulastträger durchgeführt oder in Auftrag gegeben“, so Schulte. Für den Bereich Eper Straße/Gronauer Straße sei das Straßen NRW, für die Straßen und Wege in der Stadt die Stadt Gronau (Zentrale Bau- und Umweltdienste). In einem zweiten Arbeitsgang werden die Flächen dann mit entsprechender Saatmischung eingesät, so dass wieder ein Blühstreifen entstehen kann.