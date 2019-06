Gronau/Münster -

Er habe die Überfälle „unprofessionell“ und „dilettantisch“ ausgeführt, befand das Landgericht. Aber er habe sie begangen. Und das wird bestraft. Zu vier Jahren Gefängnis hat das Gericht am Donnerstag den 42 Jahre alten Gronauer verurteilt, der am 28. Dezember und erneut am 19. Januar die Jet-Tankstelle an der Enscheder Straße überfallen hat.