Mit der Zukunft der Kunstrasenplätze auf städtischen Sportanlagen soll sich im Oktober der Sportausschuss der Stadt befassen. Das entschied am Mittwochabend der Rat.

Marita Wagner ( Die Linke ) hatte die Debatte angeregt, nach dem sie erfahren hat, das seitens der EU in nächster Zeit mit einem Verbot verschiedener Kunstrasengranulate zu rechnen sein könnte, die als möglicherweise gesundheitsgefährdend eingestuft werden.

Die Verwaltung, so Wagner im Rat, solle sich mit dem Thema befassen und dabei auch erkunden, welche Ersatzmaterialien es gibt. Bei fünf Kilo Granulat pro Quadratmeter Kunstrasenplatz mache das in Summe pro Platz immerhin 35 Tonnen, die – je nach EU-Entscheidung – durch teure Alternativen (etwa Kork) ersetzt werden müssten. Hier sei es sicher sinnvoll, die Problematik rechtzeitig anzugehen, auch um nach einer Entscheidung auf EU-Ebene Materialengpässe und steigende Preise zu umgehen, so Wagner.

Erste Beigeordnete Sandra Cichon betonte, dass es bisher lediglich eine Einschätzung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zu möglichen Gesundheitsrisiken durch die Nutzung von wiederverwertetem Gummi auf Kunstrasenplätze gebe. Ob und in welchem Umfang die Europäische Kommission sich diese Einschätzungen zu eigen mache, werde nach ihrer Information im September entschieden. Erst dann wird nach Cichons Angaben vermutlich auch klar sein, ob ein mögliches Verbot erlassen wird und wie dies konkret aussieht. Zu klären sei dann auch, ob mögliche Neuregelungen nur für das Einbringen von neuem Granulat gelten oder ob (und im Rahmen welcher möglichen Übergangsfristen) auch das vorhandene Material ausgebaut und ersetzt werden muss. Insofern gebe es für die Sitzung des Sportausschusses im Oktober dann schon weitergehende Erkenntnisse, die in die Beratungen einfließen könnten.

Der Rat beschloss die Verweisung in den Fachausschuss, der am 29. Oktober tagt.